Оладки – швидка та смачна страва, яку може приготувати навіть недосвідчений кулінар. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася трьома рецептами оладок: капустяними, кабачковими з рибою та класичними – дріжджовими.

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Рецепт капустяних оладок

  • Час: 30 – 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Нарізаємо капусту дрібними шматочками.
  1. Для тіста змішуємо борошно, соду та сіль. З'єднуємо з кефіром та яйцями й перемішуємо до однорідної консистенції тіста.


Капустяні оладки / Фото з архіву Лізи Глінської

  1. Дрібно насічіть зелень та змішайте все з капустою. Влийте в тісто та перемішайте.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте оладки з обох сторін.
  1. Викладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.

Смачного!

Рецепт кабачкових оладок

  • Час: 40 – 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Натріть кабачки на дрібній тертці.
  1. Картоплю почистіть від шкірки, помийте водою та натріть на тертці. Змішайте її з кабачками та сіллю.
  1. Перекладіть масу в сито, щоб стекла рідина. Залишіть на 30 хвилин.


Кабачкові оладки / Фото з архіву Лізи Глінської

  1. Помийте рибу, видаліть кістки, якщо є – шкіру. Наріжте її на дрібні шматки та змішайте з кабачково-картопляною масою.
  1. Додайте яйця і перемішайте. Всипте борошно та замісіть однорідне тісто на оладки.
  1. Обсмажуйте оладки на олії з обох сторін на середньому вогні.

Смачного!

Рецепт дріжджових оладок

  • Час: 40 – 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  1. Для приготування тіста на оладки просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте з цукром та дріжджами. Відставте на 10 хвилин.
  1. Додайте сіль, тепле молоко та олію. Перемішайте та залишіть на 30 – 40 хвилин в теплому місці без рушників. Тісто обов'язково накрийте шаром харчової плівки або кухонним рушником.


Дріжджові оладки / Фото з архіву Лізи Глінської

  1. Розігрійте сковорідку з олією та викладіть тісто ложкою.
  1. Обсмажуйте оладки з обох сторін до золотистої скоринки.
  1. Готові оладки перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
  1. Подавайте страву з домашнім варенням або сметаною.

Смачного!

Відеорецепт приготування капустяних оладок: