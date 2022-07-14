Оладки – швидка та смачна страва, яку може приготувати навіть недосвідчений кулінар. Українська кондитерка Ліза Глінська поділилася трьома рецептами оладок: капустяними, кабачковими з рибою та класичними – дріжджовими.
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Рецепт капустяних оладок
- Час: 30 – 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Нарізаємо капусту дрібними шматочками.
- Для тіста змішуємо борошно, соду та сіль. З'єднуємо з кефіром та яйцями й перемішуємо до однорідної консистенції тіста.
Капустяні оладки / Фото з архіву Лізи Глінської
- Дрібно насічіть зелень та змішайте все з капустою. Влийте в тісто та перемішайте.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажуйте оладки з обох сторін.
- Викладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
Смачного!
Рецепт кабачкових оладок
- Час: 40 – 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Натріть кабачки на дрібній тертці.
- Картоплю почистіть від шкірки, помийте водою та натріть на тертці. Змішайте її з кабачками та сіллю.
- Перекладіть масу в сито, щоб стекла рідина. Залишіть на 30 хвилин.
Кабачкові оладки / Фото з архіву Лізи Глінської
- Помийте рибу, видаліть кістки, якщо є – шкіру. Наріжте її на дрібні шматки та змішайте з кабачково-картопляною масою.
- Додайте яйця і перемішайте. Всипте борошно та замісіть однорідне тісто на оладки.
- Обсмажуйте оладки на олії з обох сторін на середньому вогні.
Смачного!
Рецепт дріжджових оладок
- Час: 40 – 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Для приготування тіста на оладки просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішайте з цукром та дріжджами. Відставте на 10 хвилин.
- Додайте сіль, тепле молоко та олію. Перемішайте та залишіть на 30 – 40 хвилин в теплому місці без рушників. Тісто обов'язково накрийте шаром харчової плівки або кухонним рушником.
Дріжджові оладки / Фото з архіву Лізи Глінської
- Розігрійте сковорідку з олією та викладіть тісто ложкою.
- Обсмажуйте оладки з обох сторін до золотистої скоринки.
- Готові оладки перекладіть на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подавайте страву з домашнім варенням або сметаною.
Смачного!
Відеорецепт приготування капустяних оладок: