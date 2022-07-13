Помидоры, томаты – ароматные и сочные овощи, которые обожают, пожалуй, каждый. Их можно добавлять в самые разные блюда: салаты, запеканки, супы и даже десерты (речь идет о кухне фьюжн).
Читайте также Лучшие вкусовые сочетания баклажана: к сыру, орехам и чесноку
Помидоры содержат более 40 процентов дневной нормы витамина С, снабжают витамин А, который поддерживает иммунную систему, зрение и здоровье кожи.
Запеченные помидоры / Фото Olive magazine
Чтобы облегчить вам выбор с комбинированием продуктов и открыть для вас новые сочетания, воспользуйтесь нашими вариантами сочетаний. Они поразят даже изящных гурманов!
Идеальные сочетания помидоров (томатов):
- помидоры (томаты) + авокадо + базилик + краб;
- помидоры (томаты) + авокадо + лимон;
- помидоры (томаты) + базилик + чеснок + эстрагон;
- помидоры (томаты) + базилик + творог из козьего молока;
- помидоры (томаты) + базилик + творог моцарелла + чеснок + оливковое масло + бальзамический уксус;
- помидоры (томаты) + базилик + творог;
- помидоры (томаты) + базилик + оливковое масло + апельсиновый сок + прошуто + арбуз;
- помидоры (томаты) + базилик + орегано + чабрец;
- помидоры (томаты) + перец чили + чеснок;
- помидоры (томаты) + фенхель + творог горгонзола;
- помидоры (томаты) + чесночный лук + лимонный базилик;
- помидоры (томаты) + хрен + лимон;
- помидоры (томаты) + оливковое масло + бальзамический уксус.
Используйте эти подсказки, сочетайте и экспериментируйте на кухне и вкусно вам!