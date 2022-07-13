Помидоры, томаты – ароматные и сочные овощи, которые обожают, пожалуй, каждый. Их можно добавлять в самые разные блюда: салаты, запеканки, супы и даже десерты (речь идет о кухне фьюжн).

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Помидоры содержат более 40 процентов дневной нормы витамина С, снабжают витамин А, который поддерживает иммунную систему, зрение и здоровье кожи.



Запеченные помидоры / Фото Olive magazine

Чтобы облегчить вам выбор с комбинированием продуктов и открыть для вас новые сочетания, воспользуйтесь нашими вариантами сочетаний. Они поразят даже изящных гурманов!

Идеальные сочетания помидоров (томатов):

помидоры (томаты) + авокадо + базилик + краб;

помидоры (томаты) + авокадо + лимон;

помидоры (томаты) + базилик + чеснок + эстрагон;

помидоры (томаты) + базилик + творог из козьего молока;

помидоры (томаты) + базилик + творог моцарелла + чеснок + оливковое масло + бальзамический уксус;

помидоры (томаты) + базилик + творог;

помидоры (томаты) + базилик + оливковое масло + апельсиновый сок + прошуто + арбуз;

помидоры (томаты) + базилик + орегано + чабрец;

помидоры (томаты) + перец чили + чеснок;

помидоры (томаты) + фенхель + творог горгонзола;

помидоры (томаты) + чесночный лук + лимонный базилик;

помидоры (томаты) + хрен + лимон;

помидоры (томаты) + оливковое масло + бальзамический уксус.

Используйте эти подсказки, сочетайте и экспериментируйте на кухне и вкусно вам!