Самое вкусное блюдо лета: готовим оладьи из кабачков и картофеля
10 июля 2024, 18:56Читати новину українською
Источник:Shuba
Кабачковые оладьи любимое летнее блюдо многих. С картофелем они получатся еще вкуснее.
Такие оладьи готовятся очень быстро и просто. Они идеально подойдут к завтраку или перекусу.
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Оладьи из кабачков и картофеля
- Время: 25 минут
- Порций: 12
– 200 граммов кабачков;
– 200 граммов картофеля;
– 2 веточки тимьяна;
– перец, соль по вкусу;
– 200 граммов моркови;
– 100 граммов муки;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 грамм соды.
Приготовление:
- Вымойте и почистите морковь и картофель. У кабачков уберите плодоножки.
- Натрите овощи на крупной терке. Добавьте соду, соль, паприку, тимьян, муку и хорошо перемешайте.
- Разогрейте на сковороде масло. Выложите смесь, формируя блины.
- Жарьте блины до золотистой корочки, периодически переворачивая. Выкладывайте на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло.