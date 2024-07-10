Самое вкусное блюдо лета: готовим оладьи из кабачков и картофеля

Кабачковые оладьи любимое летнее блюдо многих. С картофелем они получатся еще вкуснее.

Такие оладьи готовятся очень быстро и просто. Они идеально подойдут к завтраку или перекусу.

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Оладьи из кабачков и картофеля

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 12

– 200 граммов кабачков;– 200 граммов картофеля;– 2 веточки тимьяна;– перец, соль по вкусу;– 200 граммов моркови;– 100 граммов муки;– 1 чайная ложка паприки;– 1 грамм соды.

Приготовление:

Вымойте и почистите морковь и картофель. У кабачков уберите плодоножки. Натрите овощи на крупной терке. Добавьте соду, соль, паприку, тимьян, муку и хорошо перемешайте. Разогрейте на сковороде масло. Выложите смесь, формируя блины. Жарьте блины до золотистой корочки, периодически переворачивая. Выкладывайте на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло.