Такие оладьи готовятся очень быстро и просто. Они идеально подойдут к завтраку или перекусу.

Будет вкусно Такой вкуснятины вы еще не ели: готовим роскошные кабачковые маффины с курицей

Оладьи из кабачков и картофеля

  • Время: 25 минут
  • Порций: 12

Приготовление:

  1. Вымойте и почистите морковь и картофель. У кабачков уберите плодоножки.
  2. Натрите овощи на крупной терке. Добавьте соду, соль, паприку, тимьян, муку и хорошо перемешайте.
  3. Разогрейте на сковороде масло. Выложите смесь, формируя блины.
  4. Жарьте блины до золотистой корочки, периодически переворачивая. Выкладывайте на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло.