Такие оладьи готовятся очень быстро и просто. Они идеально подойдут к завтраку или перекусу.

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Оладьи из кабачков и картофеля

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 12

Ингредиенты:

– 200 граммов кабачков;

– 200 граммов картофеля;

– 2 веточки тимьяна;

– перец, соль по вкусу;

– 200 граммов моркови;

– 100 граммов муки;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 грамм соды.

Приготовление:

Вымойте и почистите морковь и картофель. У кабачков уберите плодоножки. Натрите овощи на крупной терке. Добавьте соду, соль, паприку, тимьян, муку и хорошо перемешайте. Разогрейте на сковороде масло. Выложите смесь, формируя блины. Жарьте блины до золотистой корочки, периодически переворачивая. Выкладывайте на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло.

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