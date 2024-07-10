Такие оладьи готовятся очень быстро и просто. Они идеально подойдут к завтраку или перекусу.
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Оладьи из кабачков и картофеля
- Время: 25 минут
- Порций: 12
Приготовление:
- Вымойте и почистите морковь и картофель. У кабачков уберите плодоножки.
- Натрите овощи на крупной терке. Добавьте соду, соль, паприку, тимьян, муку и хорошо перемешайте.
- Разогрейте на сковороде масло. Выложите смесь, формируя блины.
- Жарьте блины до золотистой корочки, периодически переворачивая. Выкладывайте на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать лишнее масло.