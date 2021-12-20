Для приготовления холодной закуски к праздничному столу вам нужно заранее приобрести икру и крем-сыр, а дальше – все согласно рецепту.

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Рецепт оладий с крем-сыром и икрой

Время : 30 минут

: 30 минут Порции: 4

Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского

Ингредиенты:

– 250 граммов тыквенного пюре;

– 1 сырое куриное яйцо;

– 140 граммов муки;

– 2 грамма соли;

– 10 граммов разрыхлителя для теста;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тщательно смешайте муку с разрыхлителем.



Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского

В тыквенное пюре добавьте яйцо, соль и перемешайте.



Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского

Небольшими порциями добавьте муку и размешайте однородное тесто.



Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского

Разогрейте масло на сковороде и обжарьте небольшие оладьи.

Для крема из авокадо нам нужно:

– 1 авокадо;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– соль;

– сок лимона;

– петрушка по желанию.

Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.

Переложите все ингредиенты крема в чашу блендера и перебейте блендером.

На готовые оладьи выложите крем-сыр, сверху крем из авокадо и икру.



Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского

Подавайте к столу со свежей зеленью. Приятного аппетита!

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Текст публикации Владимира Ярославского:

Приготовил для вас новую, изысканную закуску, вкусную даже холодной! Мини оладьи из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой. Раньше показывал, как запечь тыкву – из нее нужно сделать пюре.

Для оладий понадобится:

250 г пюре тыквы

1 яйцо

140 г муки

2 г соли

10 г порошка-рыхлителя

Масло без запаха для жарки

1. Муку смешиваю с разрыхлителем

2. В тыквенное пюре добавляю яйцо, соль, перемешиваю.

3. Ввожу муку, перемешиваю, и жарю на масле на среднем огне маленькие оладьи. Количество определяю чайной ложкой.

Для крема из авокадо:

1 шт авокадо

1 ст ложка оливкового масла

соль, сок лимона и немного петрушки – по вкусу

Очищенное авокадо сбить блендером со всеми ингредиентами до кремовой консистенции. Попробовать, чтобы было вкусно – должно быть кисленьким. СОБИРАЕМ: на оладьи выкладываем немного крем сыра по кругу, сверху крем из авокадо через корнет или мешок кондитерский, сверху икра. Готово!