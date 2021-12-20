Для приготування холодної закуски до святкового столу вам потрібно заздалегідь придбати ікру та крем-сир, а далі – все згідно з рецептом.
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Рецепт оладок з крем-сиром та ікрою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського
Приготування:
- Ретельно змішайте борошно з розпушувачем.
Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського
- До гарбузового пюре додайте яйце, сіль та перемішайте.
Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського
- Невеликими порціями додайте борошно та вимішайте однорідне тісто.
Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського
- Розігрійте олію на сковорідці та обсмажте невеликі оладки.
- Почистьте авокадо від шкірки та видаліть кісточку.
- Перекладіть усі інгредієнти для крему у чашу блендера та перебийте блендером.
- На готові оладки викладіть крем-сир, зверху крем з авокадо та ікру.
Фото зі сторінки інстаграм Володимира Ярославського
- Подавайте до столу зі свіжою зеленню. Смачного!
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Текст публікації Володимира Ярославського:
Приготував для вас нову, вишукану закуску, яка смакує навіть холодною! Міні оладки з гарбуза з крем сиром, кремом авокадо та ікрою. Раніше показував, як запекти гарбуз – з нього треба зробити пюре.
Для оладок знадобиться:
250 г пюре гарбуза
1 яйце
140 г борошна
2 г солі
10 г порошку-розпушувачу
Олія без запаху для смаження
1. Борошно змішую з розпушувачем
2. У гарбузове пюре додаю яйце, сіль, перемішую.
3. Ввожу борошно, перемішую, і смажу на олії на середньому вогні маленькі оладки. Кількість визначаю чайною ложкою.
Для крему з авокадо:
1 шт авокадо
1 ст ложка оливкової олії
cіль, сік лимону і трішечки петрушки – на смак
Очищений авокадо збити блендером з усіма інгредієнтами до кремової консистенції. Спробувати, щоб будо смачно - має бути кисленьким. ЗБИРАЄМО: на оладки викладаємо трохи крем сиру по кругу, зверху крем з авокадо через корнет чи кульок кондитерський, зверху ікра. Готово!