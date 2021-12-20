Оладьи из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой: идеальная закуска к праздничному столу
Источник:инстаграм Владимира Ярославского
Мини оладьи из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой – отличная закуска к праздничному столу или фуршету. Обязательно подавайте ее холодной, это нереально вкусно!
Для приготовления холодной закуски к праздничному столу вам нужно заранее приобрести икру и крем-сыр, а дальше – все согласно рецепту.
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Рецепт оладий с крем-сыром и икрой
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Фото со страницы инстаграм Владимира ЯрославскогоИнгредиенты:
– 250 граммов тыквенного пюре;
– 1 сырое куриное яйцо;
– 140 граммов муки;
– 2 грамма соли;
– 10 граммов разрыхлителя для теста;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тщательно смешайте муку с разрыхлителем.
Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского
- В тыквенное пюре добавьте яйцо, соль и перемешайте.
Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского
- Небольшими порциями добавьте муку и размешайте однородное тесто.
Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского
- Разогрейте масло на сковороде и обжарьте небольшие оладьи.
– 1 авокадо;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– соль;
– сок лимона;
– петрушка по желанию.
- Очистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
- Переложите все ингредиенты крема в чашу блендера и перебейте блендером.
- На готовые оладьи выложите крем-сыр, сверху крем из авокадо и икру.
Фото со страницы инстаграм Владимира Ярославского
- Подавайте к столу со свежей зеленью. Приятного аппетита!
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Текст публикации Владимира Ярославского:
Приготовил для вас новую, изысканную закуску, вкусную даже холодной! Мини оладьи из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой. Раньше показывал, как запечь тыкву – из нее нужно сделать пюре.
Для оладий понадобится:
250 г пюре тыквы
1 яйцо
140 г муки
2 г соли
10 г порошка-рыхлителя
Масло без запаха для жарки
1. Муку смешиваю с разрыхлителем
2. В тыквенное пюре добавляю яйцо, соль, перемешиваю.
3. Ввожу муку, перемешиваю, и жарю на масле на среднем огне маленькие оладьи. Количество определяю чайной ложкой.
Для крема из авокадо:
1 шт авокадо
1 ст ложка оливкового масла
соль, сок лимона и немного петрушки – по вкусу
Очищенное авокадо сбить блендером со всеми ингредиентами до кремовой консистенции. Попробовать, чтобы было вкусно – должно быть кисленьким. СОБИРАЕМ: на оладьи выкладываем немного крем сыра по кругу, сверху крем из авокадо через корнет или мешок кондитерский, сверху икра. Готово!