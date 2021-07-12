В сезон кабачков и шпината, приготовьте яркие зеленые оладьи. Все будут в восторге. К блюду добавьте томаты, специи, любимый соус или сметану.
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Оладьи просто и быстро приготовить в домашних условиях. В тесто добавьте цукини, кабачок, зеленый лук, шпинат, укроп, петрушку, кинзу.
Рецепт оладий
- Время: 35 минут
- Порции: 2 – 3
- Калорийность на 100 граммов: 131 ккал
- Кабачок помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Шпинат помойте.
Шпинат / Фото Pexels
- В чашу блендера выложите кабачок, шпинат, измельчите до состояния пюре, выложите в миску.
- Далее – добавьте соль, перец, яйцо, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в течение 15 – 20 минут.
- На разогретую сковороду влейте масло, выложите тесто, обжарьте оладьи с двух сторон в течение 2 – 3 минут.
- Томаты помойте, разрежьте пополам.
Оладьи с кабачком и шпинатом / Фото Pexels
- Выложите на тарелку готовые оладьи, добавьте томаты, сметану. Приятного аппетита!