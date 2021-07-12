В сезон кабачков и шпината, приготовьте яркие зеленые оладьи. Все будут в восторге. К блюду добавьте томаты, специи, любимый соус или сметану.

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Оладьи просто и быстро приготовить в домашних условиях. В тесто добавьте цукини, кабачок, зеленый лук, шпинат, укроп, петрушку, кинзу.

Рецепт оладий

  • Время: 35 минут
  • Порции: 2 – 3
  • Калорийность на 100 граммов: 131 ккал
  1. Кабачок помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  2. Шпинат помойте.

Шпинат / Фото Pexels

  1. В чашу блендера выложите кабачок, шпинат, измельчите до состояния пюре, выложите в миску.
  2. Далее – добавьте соль, перец, яйцо, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в течение 15 – 20 минут.
  3. На разогретую сковороду влейте масло, выложите тесто, обжарьте оладьи с двух сторон в течение 2 – 3 минут.
  4. Томаты помойте, разрежьте пополам.

Оладьи с кабачком и шпинатом / Фото Pexels

  1. Выложите на тарелку готовые оладьи, добавьте томаты, сметану. Приятного аппетита!