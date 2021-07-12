У сезон кабачків та шпинату, приготуйте яскраві зелені оладки. Усі будуть у захваті. До страви додайте томати, спеції, улюблений соус або сметану.
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Оладки просто і швидко приготувати в домашніх умовах. У тісто додавайте цукіні, кабачок, зелену цибулю, шпинат, кріп, петрушку, кінзу.
Рецепт оладок
- Час: 35 хвилин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 131 ккал
- Кабачок помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Шпинат помийте.
Шпинат/ Фото Pexels
- У чашу блендера викладіть кабачок, шпинат, подрібніть до стану пюре, викладіть у миску.
- Далі – додайте сіль, перець, яйце, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште протягом 15 – 20 хвилин.
- На розігріту пательню влийте олію, викладіть тісто, обсмажте оладки з двох сторін протягом 2 – 3 хвилин.
- Томати помийте, розріжте навпіл.
Оладки з кабачком та шпинатом/ Фото Pexels
- Викладіть на тарілку готові оладки, додайте томати, сметану. Смачного!