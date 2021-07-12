У сезон кабачків та шпинату, приготуйте яскраві зелені оладки. Усі будуть у захваті. До страви додайте томати, спеції, улюблений соус або сметану.

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Оладки просто і швидко приготувати в домашніх умовах. У тісто додавайте цукіні, кабачок, зелену цибулю, шпинат, кріп, петрушку, кінзу.

Рецепт оладок

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 2 – 3
  • Калорійність на 100 грамів: 131 ккал
  1. Кабачок помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  2. Шпинат помийте.

Шпинат/ Фото Pexels

  1. У чашу блендера викладіть кабачок, шпинат, подрібніть до стану пюре, викладіть у миску.
  2. Далі – додайте сіль, перець, яйце, борошно, перемішайте до однорідної консистенції. Залиште протягом 15 – 20 хвилин.
  3. На розігріту пательню влийте олію, викладіть тісто, обсмажте оладки з двох сторін протягом 2 – 3 хвилин.
  4. Томати помийте, розріжте навпіл.

Оладки з кабачком та шпинатом/ Фото Pexels

  1. Викладіть на тарілку готові оладки, додайте томати, сметану. Смачного!