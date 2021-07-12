Оладьи с кабачком и шпинатом: простой домашний рецепт

Думаете, что приготовить на ужин? Мы подготовили для вас рецепт вкусных и полезных оладий с кабачком и шпинатом, которые понравятся всем.

В сезон кабачков и шпината, приготовьте яркие зеленые оладьи. Все будут в восторге. К блюду добавьте томаты, специи, любимый соус или сметану.

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Оладьи просто и быстро приготовить в домашних условиях. В тесто добавьте цукини, кабачок, зеленый лук, шпинат, укроп, петрушку, кинзу.

Рецепт оладий

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2 – 3

2 – 3 Калорийность на 100 граммов: 131 ккал

Кабачок помойте, очистите, нарежьте ломтиками. Шпинат помойте.

– 2 кабачка;– 30 граммов шпината;– 50 граммов муки;– 5 – 6 томатов черри;– 50 граммов сметаны 15%;– оливковое масло,– 1 яйцо;– перец;– соль.

Шпинат / Фото Pexels

В чашу блендера выложите кабачок, шпинат, измельчите до состояния пюре, выложите в миску. Далее – добавьте соль, перец, яйцо, муку, перемешайте до однородной консистенции. Оставьте в течение 15 – 20 минут. На разогретую сковороду влейте масло, выложите тесто, обжарьте оладьи с двух сторон в течение 2 – 3 минут. Томаты помойте, разрежьте пополам.

Оладьи с кабачком и шпинатом / Фото Pexels