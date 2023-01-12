Приготовить нежные оладьи – довольно простое дело, с которым справится каждый из нас. Иногда стоит попробовать новые рецепты привычного лакомства, например, добавив к нему корицу, аромат которой способен усилить аппетит.

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Рецепт оладий с корицей

Время: 1 час

Порций: 4

Хорошее начало любого дня / Фото Agencja Gazeta

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки;
  • 4 чайные ложки корицы;
  • 2 чайные ложки сахара;
  • 2 столовые ложки разрыхлителя;
  • чайная ложка соли;
  • 3/4 стакана молока;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. В миску просеиваем муку, добавляем корицу, сахар, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешиваем смесь.
  2. Взбиваем яйцо, добавляем молоко и растительное масло.
  3. Смешиваем 1/3 муки с молоком, замешиваем тесто. Оно должно иметь сметанообразную консистенцию. Добавляем муку при необходимости. Остаток муки с корицей можно хранить в закрытой таре до 6 месяцев.
  4. Жарим оладьи на среднем огне до румяной корочки.
  5. Подаем на стол горячими с любимыми сладкими приложениями.

Приятного аппетита!