Прежде всего, с чем у нас ассоциируется это лакомство – гостевание у бабушки, когда нас всегда хотели угостить чем-нибудь вкусненьким. Этот рецепт может стать настоящей машиной времени, ведь он передается из поколения в поколение.

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Главное, о чем нужно помнить – все ингредиенты должны быть свежими и должного качества. Без этого результат будет не столь эффектным, ведь нам всегда пытались дать только все лучшее.

Рецепт сырных пончиков

Время: 40 минут

Порций: 6

Простой рецепт детского наслаждения / Фото Cookery

Ингредиенты:

  • 500 грамм сухого сыра;
  • 500 грамм муки;
  • 4 яичных желтка;
  • 3 столовые ложки сливок;
  • 3 столовых ложки 10% спирта;
  • чайная ложка соды;
  • чайная ложка разрыхлителя;
  • щепотка соли и сахара;
  • масло для жарки;
  • сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

  1. Сыр выкладываем в большую тарелку и перемешиваем в однородную массу. Можем также воспользоваться мясорубкой.
  2. К сыру добавляем сливки, яйца, щепотку соли и сахар. Хорошо перемешиваем.
  3. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и содой и добавляем в творожную массу. Вымешиваем тесто.
  4. В кастрюле или глубокой сковороде разогреваем масло для жарки. Добавляем спирт, чтобы пончики не впитывали масло.
  5. Тесто раскатываем, большой чашкой вырезаем кружочки и делаем внутри них дыру.
  6. Обжариваем пончики с двух сторон до золотистого цвета. После приготовления выкладываем их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  7. Когда пончики остынут – посыпаем их пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!