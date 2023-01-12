Приготувати ніжні оладки – доволі проста та звична справа, з якою впорається кожен із нас. Інколи варто спробувати нові рецепти звичного смаколика, наприклад, додавши до нього корицю, аромат якої здатен неабияк посилити апетит.
Актуально За бабусиним рецептом: сирні пончики, як всі так любили у дитинстві
Рецепт оладок з корицею
Час: 1 година
Порцій: 4
Гарний початок будь-якого дня / Фото Agencja Gazeta
Інгредієнти:
- 3 склянки борошна;
- 4 чайні ложки кориці;
- 2 чайні ложки цукру;
- 2 столові ложки розпушувача;
- чайна ложка солі;
- 3/4 склянки молока;
- 1 яйце;
- 2 столові ложки олії.
Приготування:
- У миску просіюємо борошно, додаємо корицю, цукор, розпушувач та сіль. Добре перемішуємо суміш.
- Збиваємо яйце, додаємо молоко та олію.
- Змішуємо 1/3 борошна з молоком, замішуємо тісто. Воно мусить мати сметаноподібну консистенцію. Додаємо борошно за потреби. Залишок борошна з корицею можна зберігати у закритій тарі до 6 місяців.
- Смажимо оладки на середньому вогні до рум'яної скоринки.
- Подаємо на стіл гарячими з улюбленими солодкими додатками.
Смачного!