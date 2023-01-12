Прекрасное начало дня: оладьи с корицей
12 января 2023, 20:31Читати новину українською
Источник:haps
Оладьи – это всегда хорошая идея для вкусного завтрака. Их вкус каждый из нас любит еще с детства, а варенье, мед или другое сладкое приложение гарантируют, что на тарелке не останется ни одного кусочка.
Приготовить нежные оладьи – довольно простое дело, с которым справится каждый из нас. Иногда стоит попробовать новые рецепты привычного лакомства, например, добавив к нему корицу, аромат которой способен усилить аппетит.
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Рецепт оладий с корицей
Время: 1 час
Порций: 4
Хорошее начало любого дня / Фото Agencja Gazeta
Ингредиенты:
- 3 стакана муки;
- 4 чайные ложки корицы;
- 2 чайные ложки сахара;
- 2 столовые ложки разрыхлителя;
- чайная ложка соли;
- 3/4 стакана молока;
- 1 яйцо;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, добавляем корицу, сахар, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешиваем смесь.
- Взбиваем яйцо, добавляем молоко и растительное масло.
- Смешиваем 1/3 муки с молоком, замешиваем тесто. Оно должно иметь сметанообразную консистенцию. Добавляем муку при необходимости. Остаток муки с корицей можно хранить в закрытой таре до 6 месяцев.
- Жарим оладьи на среднем огне до румяной корочки.
- Подаем на стол горячими с любимыми сладкими приложениями.
Приятного аппетита!