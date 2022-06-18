Оладьи "Красный бархат": рецепт приготовления вкусного завтрака

Шеф-повар Крис Скотт рассказал, как приготовить оладьи красного цвета. Если вы хотите порадовать своих родных чем-нибудь интересным, то именно такие оладьи соберут за завтраком всю вашу семью.

Крис Скотт – опытный шеф-повар с более чем 30-летним профессиональным опытом. Он также автор кухонной книги, которая должна выйти в сентябре 2022 года.

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Автор кулинарных книг и шеф-повар Крис Скотт рассказал семейный рецепт оладий "Красный бархат". По его словам, эти оладьи обладают вкусом знаменитого торта.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты для оладий:

1,5 стакана муки;

2 ст. л. сахара;

2 ч. л. разрыхлителя;

1 ст.л. какао-порошка;

1 ч. л. соли;

2 яйца;

0,25 чашки молока;

1 стакан пахти;

1 чайная ложка ванильного экстракта;

1 чайная ложка белого уксуса;

2 ч. л. красного пищевого красителя;

0,25 чашки топленого масла.



Продукты для приготовления оладий / Фото из Insider

Рецепт приготовления оладий "Красный бархат"

Смешайте сахарный песок, разрыхлитель, какао-порошок и соль в большой емкости. Добавьте в сухие ингредиенты яйца, молоко и пахту. Добавьте в миску ванильный экстракт, белоснежный уксус и растопленное сливочное масло. После перемешивания тесто должно приобрести коричневый цвет. Влейте красный краситель в тесто и перемешайте, пока оно не приобретет темно-красный цвет. Налейте тесто в сковороду для приготовления оладий. Повар добавил сливочное масло, впрочем, по желанию вы можете жарить на масле.



Красные оладьи по рецепту Криса Скотта / Фото с Insider



Красные оладьи по рецепту Криса Скотта / Фото с Insider