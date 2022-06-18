Кріс Скотт — досвідчений шеф-кухар з більш ніж 30-річним професійним досвідом. Він також є автором кухонної книги, яка має вийти у вересні 2022 року.
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Автор кулінарних книг та шеф-кухар Кріс Скотт розповів сімейний рецепт оладок "Червоний оксамит". За його словами, ці оладки мають смак славнозвісного торта.
Час приготування: 30 хвилин
Інгредієнти для оладок:
- 1,5 склянки борошна;
- 2 ст. л. цукру;
- 2 ч. л. розпушувача;
- 1 ст.л. какао-порошку;
- 1 ч. л. солі;
- 2 яйця;
- 0,25 чашки молока;
- 1 склянка пахти;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 1 чайна ложка білого оцту;
- 2 ч. л. червоного харчового барвника;
- 0,25 чашки топленої олії.
Продукти для приготування оладок / Фото з Insider
Рецепт приготування оладок "Червоний оксамит"
- Змішайте цукровий пісок, розпушувач, какао-порошок та сіль у великій ємності.
- Додайте до сухих інгредієнтів яйця, молоко та пахту.
- Додайте в миску ванільний екстракт, білий оцет і розтоплене вершкове масло. Після перемішування тісто має набути коричневого кольору.
- Влийте червоний барвник у тісто і перемішайте, поки воно не набуде темно-червоного кольору.
- Налийте тісто у сковорідку для приготування оладок. Кухар додав вершкове масло, втім, за бажанням, ви можете смажити на олії.
Червоні оладки за рецептом Кріса Скотта / Фото з Insider
Червоні оладки за рецептом Кріса Скотта / Фото з Insider