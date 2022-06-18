Кріс Скотт — досвідчений шеф-кухар з більш ніж 30-річним професійним досвідом. Він також є автором кухонної книги, яка має вийти у вересні 2022 року.

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Автор кулінарних книг та шеф-кухар Кріс Скотт розповів сімейний рецепт оладок "Червоний оксамит". За його словами, ці оладки мають смак славнозвісного торта.

Час приготування: 30 хвилин

Інгредієнти для оладок:

1,5 склянки борошна;

2 ст. л. цукру;

2 ч. л. розпушувача;

1 ст.л. какао-порошку;

1 ч. л. солі;

2 яйця;

0,25 чашки молока;

1 склянка пахти;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1 чайна ложка білого оцту;

2 ч. л. червоного харчового барвника;

0,25 чашки топленої олії.



Продукти для приготування оладок / Фото з Insider

Рецепт приготування оладок "Червоний оксамит"

Змішайте цукровий пісок, розпушувач, какао-порошок та сіль у великій ємності. Додайте до сухих інгредієнтів яйця, молоко та пахту. Додайте в миску ванільний екстракт, білий оцет і розтоплене вершкове масло. Після перемішування тісто має набути коричневого кольору. Влийте червоний барвник у тісто і перемішайте, поки воно не набуде темно-червоного кольору. Налийте тісто у сковорідку для приготування оладок. Кухар додав вершкове масло, втім, за бажанням, ви можете смажити на олії.



Червоні оладки за рецептом Кріса Скотта / Фото з Insider



Червоні оладки за рецептом Кріса Скотта / Фото з Insider