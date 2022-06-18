Крис Скотт – опытный шеф-повар с более чем 30-летним профессиональным опытом. Он также автор кухонной книги, которая должна выйти в сентябре 2022 года.

Читайте также Жареные куриные крылья в кляре: пикантный рецепт от шеф-повара

Автор кулинарных книг и шеф-повар Крис Скотт рассказал семейный рецепт оладий "Красный бархат". По его словам, эти оладьи обладают вкусом знаменитого торта.

Время приготовления: 30 минут

Ингредиенты для оладий:

  • 1,5 стакана муки;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 ст.л. какао-порошка;
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 яйца;
  • 0,25 чашки молока;
  • 1 стакан пахти;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • 1 чайная ложка белого уксуса;
  • 2 ч. л. красного пищевого красителя;
  • 0,25 чашки топленого масла.

оладьи
Продукты для приготовления оладий / Фото из Insider

Рецепт приготовления оладий "Красный бархат"

  1. Смешайте сахарный песок, разрыхлитель, какао-порошок и соль в большой емкости.
  2. Добавьте в сухие ингредиенты яйца, молоко и пахту.
  3. Добавьте в миску ванильный экстракт, белоснежный уксус и растопленное сливочное масло. После перемешивания тесто должно приобрести коричневый цвет.
  4. Влейте красный краситель в тесто и перемешайте, пока оно не приобретет темно-красный цвет.
  5. Налейте тесто в сковороду для приготовления оладий. Повар добавил сливочное масло, впрочем, по желанию вы можете жарить на масле.


Красные оладьи по рецепту Криса Скотта / Фото с Insider


Красные оладьи по рецепту Криса Скотта / Фото с Insider