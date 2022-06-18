Крис Скотт – опытный шеф-повар с более чем 30-летним профессиональным опытом. Он также автор кухонной книги, которая должна выйти в сентябре 2022 года.
Читайте также Жареные куриные крылья в кляре: пикантный рецепт от шеф-повара
Автор кулинарных книг и шеф-повар Крис Скотт рассказал семейный рецепт оладий "Красный бархат". По его словам, эти оладьи обладают вкусом знаменитого торта.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты для оладий:
- 1,5 стакана муки;
- 2 ст. л. сахара;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- 1 ст.л. какао-порошка;
- 1 ч. л. соли;
- 2 яйца;
- 0,25 чашки молока;
- 1 стакан пахти;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 1 чайная ложка белого уксуса;
- 2 ч. л. красного пищевого красителя;
- 0,25 чашки топленого масла.
Продукты для приготовления оладий / Фото из Insider
Рецепт приготовления оладий "Красный бархат"
- Смешайте сахарный песок, разрыхлитель, какао-порошок и соль в большой емкости.
- Добавьте в сухие ингредиенты яйца, молоко и пахту.
- Добавьте в миску ванильный экстракт, белоснежный уксус и растопленное сливочное масло. После перемешивания тесто должно приобрести коричневый цвет.
- Влейте красный краситель в тесто и перемешайте, пока оно не приобретет темно-красный цвет.
- Налейте тесто в сковороду для приготовления оладий. Повар добавил сливочное масло, впрочем, по желанию вы можете жарить на масле.
Красные оладьи по рецепту Криса Скотта / Фото с Insider
Красные оладьи по рецепту Криса Скотта / Фото с Insider