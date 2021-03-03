На Масленицу готовят не только блины. Smachno news подготовили для вас рецепт оладий на кефире, которые легко и быстро готовятся.

Вкусные оладьи на кефире получаются ароматными и нежными. Их можно подавать на десерт, к завтраку со сметаной, сгущенкой, медом или вареньем, свежими ягодами и фруктами.

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Рецепт оладий

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 250 миллилитров кефира;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка сахарной пудры;

– 1 яйцо;

– 1/2 чайной ложки соды;

– ванильный сахар;

– 20 граммов сливочного масла 82%;

– сметана (или сгущенное молоко);

– соль.

Оладьи на кефире / Фото freepik.com