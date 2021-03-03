Как приготовить оладьи на кефире: домашний рецепт
На Масленицу готовят не только блины. Smachno news подготовили для вас рецепт оладий на кефире, которые легко и быстро готовятся.
Источник:24 канал
Вкусные оладьи на кефире получаются ароматными и нежными. Их можно подавать на десерт, к завтраку со сметаной, сгущенкой, медом или вареньем, свежими ягодами и фруктами.
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Рецепт оладий
Оладьи на кефире / Фото freepik.com
- Для приготовления блинов в миске соедините кефир с яйцом, тщательно перемешайте. Далее – добавьте соль, сахар, ванильный сахар, соду, перемешайте.
- Тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков, добавить в тесто, перемешайте до однородной консистенции. Накройте пищевой пленкой и оставьте тесто на 20 минут.
- На разогретую сковороду вылейте масло, выложите столовой ложкой тесто, обжарьте блины с двух сторон несколько минут до румяной корочки.
- Выложите на тарелку, смажьте сливочным маслом, украсьте сахарной пудрой. Подавайте со сметаной. Приятного аппетита!
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