Три начинки для блинов: рецепты от Тани Литвиновой
Кулинарный эксперт Таня Литвинова рассказывает три рецепта вкусных начинок для блинов. Как правильно готовить – смотрите в материале.
Источник:инстаграм Татьяны Литвиновой
Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептами вкусных начинок для блинов. Крем-сыр, ореховая и маковая начинка с вишнями, понравятся взрослым и детям.
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Маковая начинка с вишнями
- Для приготовления начинки тщательно помойте мак. Выложите в кастрюлю, залейте водой, варите 10-15 минут до появления белого молочка.
- Выложите мак с водой в чашу блендера, добавьте сахарную пудру, измельчите до однородной консистенции.
- В миске соедините мак с вишней перемешайте.
Ореховая начинка
- Для приготовления начинки орехи подсушите в духовке, оставьте для охлаждения.
- Измельчите в блендере, добавьте шоколадную крошку, сахарную пудру, измельчите до однородной консистенции.
- Выложите в тарелку.
Рецепт крем-сыра
- Тщательно помойте лимон, на крупной терке натрите цедру.
- В миске соедините крем-сыр с ванильным сахаром, добавьте сахарную пудру, цедру, перемешайте до однородной консистенции.
- Готовые блины разрежьте пополам. В три половинки выложите каждую начинку отдельно, заверните. В целый блин заверните три блина с начинкой, разрежьте по диагонали.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Три начинки для блинов – рецепты Татьяны Литвиновой в видео:
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