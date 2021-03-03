Кулинарный эксперт Таня Литвинова рассказывает три рецепта вкусных начинок для блинов. Как правильно готовить – смотрите в материале.

Татьяна Литвинова поделилась с поклонниками рецептами вкусных начинок для блинов. Крем-сыр, ореховая и маковая начинка с вишнями, понравятся взрослым и детям.

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Маковая начинка с вишнями

Ингредиенты:

– 100 граммов мака;

– 50 граммов сахара,

– 100 граммов замороженной вишни без косточек.

Для приготовления начинки тщательно помойте мак. Выложите в кастрюлю, залейте водой, варите 10-15 минут до появления белого молочка. Выложите мак с водой в чашу блендера, добавьте сахарную пудру, измельчите до однородной консистенции. В миске соедините мак с вишней перемешайте.

Ореховая начинка

Ингредиенты:

– 100 граммов лесных орехов (или фундук);

– 50 граммов черного шоколада 72%;

– 1 столовая ложка сахарной пудры.

Для приготовления начинки орехи подсушите в духовке, оставьте для охлаждения. Измельчите в блендере, добавьте шоколадную крошку, сахарную пудру, измельчите до однородной консистенции. Выложите в тарелку.

Рецепт крем-сыра

Ингредиенты:

– 200 граммов крем-сыра;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 столовая ложка сахарной пудры.

– лимонная цедра.

Тщательно помойте лимон, на крупной терке натрите цедру. В миске соедините крем-сыр с ванильным сахаром, добавьте сахарную пудру, цедру, перемешайте до однородной консистенции. Готовые блины разрежьте пополам. В три половинки выложите каждую начинку отдельно, заверните. В целый блин заверните три блина с начинкой, разрежьте по диагонали. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Три начинки для блинов – рецепты Татьяны Литвиновой в видео: