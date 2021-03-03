Як приготувати оладки на кефірі: домашній рецепт
На Масницю готують не тільки млинці. Smachno news підготували для вас рецепт оладок на кефірі, які легко і швидко готуються.
Джерело:24 канал
Смачні оладки на кефірі виходять ароматними й ніжними. Їх можна подавати на десерт, до сніданку зі сметаною, згущеним молоком, медом або варенням, свіжими ягодами та фруктами.
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Рецепт оладок
Оладки на кефірі/ Фото freepik.com
- Для приготування млинців у мисці з'єднайте кефір з яйцем, ретельно перемішайте. Далі – додайте сіль, цукор, ванільний цукор, соду, перемішайте.
- Ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте у тісто, перемішайте до однорідної консистенції. Накрийте харчовою плівкою і залиште тісто на 20 хвилин.
- На розігріту пательню вилийте олію, викладіть столовою ложкою тісто, обсмажте млинці з двох сторін декілька хвилин до рум'яної скоринки.
- Викладіть на тарілку, змастіть вершковим маслом, задекоруйте цукровою пудрою. Подавайте зі сметаною. Смачного!
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