На Масницю готують не тільки млинці. Smachno news підготували для вас рецепт оладок на кефірі, які легко і швидко готуються.

Смачні оладки на кефірі виходять ароматними й ніжними. Їх можна подавати на десерт, до сніданку зі сметаною, згущеним молоком, медом або варенням, свіжими ягодами та фруктами.

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Рецепт оладок

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 3 столові ложки рослинної олії;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 чайна ложка цукрової пудри;

– 1 яйце;

– 1/2 чайної ложки соди;

– ванільний цукор;

– 20 грамів вершкового масла 82%;

– сметана (або згущене молоко);

– сіль.

Оладки на кефірі/ Фото freepik.com