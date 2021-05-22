Пышные, нежные оладьи на кефире с клубникой понравятся всем. Подавайте со сметаной или йогуртом.

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Рецепт оладий

Порции: 2-3

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку.
  2. В миске смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель.
  3. Отдельно в миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте муку.
  4. Далее – добавьте кефир, ванильный сахар, перемешайте тесто до однородной консистенции.
  5. Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  6. На сковороду с маслом, вылейте тесто, сформируйте оладьи, обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
  7. Выложите на тарелку, добавьте клубнику. Приятного аппетита!