Пишні, ніжні оладки на кефірі з полуницею сподобаються усім. Подавайте зі сметаною або йогуртом.
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Рецепт оладок
Порції: 2-3
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
- Окремо у мисці збийте яйце з цукром, додайте борошно.
- Далі – додайте кефір, ванільний цукор, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- На пательню з олією, вилийте тісто, сформуйте оладки, обсмажте кілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
- Викладіть на тарілку, додайте полуницю. Смачного!