Пишні, ніжні оладки на кефірі з полуницею сподобаються усім. Подавайте зі сметаною або йогуртом.

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Рецепт оладок

Порції: 2-3

  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно.
  2. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте розпушувач.
  3. Окремо у мисці збийте яйце з цукром, додайте борошно.
  4. Далі – додайте кефір, ванільний цукор, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
  5. Полуницю помийте, почистіть, наріжте скибочками.
  6. На пательню з олією, вилийте тісто, сформуйте оладки, обсмажте кілька хвилин з двох сторін до золотої скоринки.
  7. Викладіть на тарілку, додайте полуницю. Смачного!