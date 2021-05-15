Нежный пудинг со сливочным кремом и клубникой легкий в приготовлении. К сладкому десерту можно добавить бананы, апельсины и другие ваши любимые фрукты и ягоды.
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Клубничный пудинг
- Для приготовления крема в кастрюлю вылейте молоко, доведите до кипения. Снимите с огня.
- В миске взбейте желтки, добавьте сахар, крахмал, перемешайте. Далее – тонкой струйкой постепенно влейте молоко, перемешайте до однородной консистенции, добавьте ванильный сахар, перемешайте.
- Крем вылейте в кастрюлю, поставьте на средний огонь, доведите до кипения, уменьшите огонь, варите в течение 2 минут. Снимите с огня, добавьте сливочное масло, перемешайте.
- Крем оставьте для охлаждения, выложите в форму, накройте пищевой пленкой. Оставьте при комнатной температуре для охлаждения, затем отправьте в холодильник для застывания на один час.
- Лайм помойте, натрите на терке цедру, выжмите сок.
- Помойте, очистите клубнику, нарежьте ломтиками, выложите в миску, добавьте сахарную пудру, цедру и сок лайма, перемешайте, отправьте в холодильник на несколько часов.
- В миске отдельно взбейте сливки.
- В миску выложите сливочный сыр, добавьте сахарную пудру, сливки, добавьте крем из холодильника, взбейте миксером до однородной консистенции.
- В стакан выложите слоями в два этапа: сливочный заварной крем, измельченное печенье, сверху выложите клубнику. Отправьте на один час в холодильник. Перед подачей, задекорируйте листочками мяты. Приятного аппетита!