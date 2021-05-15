Нежный пудинг со сливочным кремом и клубникой легкий в приготовлении. К сладкому десерту можно добавить бананы, апельсины и другие ваши любимые фрукты и ягоды.

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Клубничный пудинг

Ингредиенты:

– 400 граммов клубники;

– 1 лайм;

– 50 граммов сахарной пудры;

– ванильный сахар;

– 100 граммов ванильного печенья;

– 400 миллилитров молока 2,5-3,2%;

– 80 граммов сахара;

– 4 желтка;

– 40 граммов кукурузного крахмала;

– 20 граммов сливочного масла 82%;

– 250 граммов сливочного сыра Филадельфия;

– 120 граммов сливок 35%;

– мята.