Оладьи на кефире с клубникой: домашний рецепт

22 мая 2021 , 07:25
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Источник:

24 канал

Сезон клубники уже начался. Мы подготовили для вас рецепт оладий на кефире, которые вы можете подать на завтрак с фруктами. Запишите рецепт.

Пышные, нежные оладьи на кефире с клубникой понравятся всем. Подавайте со сметаной или йогуртом.

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Рецепт оладий

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– 200 миллилитров кефира;
– 2 столовые ложки сахара;
– 250 граммов муки;
– ванильный сахар;
– разрыхлитель;
– растительное масло;
– соль.

Порции: 2-3

  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку.
  2. В миске смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель.
  3. Отдельно в миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте муку.
  4. Далее – добавьте кефир, ванильный сахар, перемешайте тесто до однородной консистенции.
  5. Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
  6. На сковороду с маслом, вылейте тесто, сформируйте оладьи, обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
  7. Выложите на тарелку, добавьте клубнику. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева