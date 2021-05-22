Оладьи на кефире с клубникой: домашний рецепт

Сезон клубники уже начался. Мы подготовили для вас рецепт оладий на кефире, которые вы можете подать на завтрак с фруктами. Запишите рецепт.
Пышные, нежные оладьи на кефире с клубникой понравятся всем. Подавайте со сметаной или йогуртом.
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Рецепт оладийИнгредиенты:
– 1 яйцо;
– 200 миллилитров кефира;
– 2 столовые ложки сахара;
– 250 граммов муки;
– ванильный сахар;
– разрыхлитель;
– растительное масло;
– соль.
Порции: 2-3
- Для приготовления теста тщательно просейте муку.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте разрыхлитель.
- Отдельно в миске взбейте яйцо с сахаром, добавьте муку.
- Далее – добавьте кефир, ванильный сахар, перемешайте тесто до однородной консистенции.
- Клубнику помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- На сковороду с маслом, вылейте тесто, сформируйте оладьи, обжарьте несколько минут с двух сторон до золотой корочки.
- Выложите на тарелку, добавьте клубнику. Приятного аппетита!