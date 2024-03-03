Проще не бывает: готовим оладьи-пиццы на завтрак
3 марта 2024, 15:30Читати новину українською
Источник:Shuba
Оладьи-пиццы — ленивый и очень вкусный завтрак. Они обязательно понравятся вам и вашим родным.
Приготовив такие оладьи хоть раз, вы в них влюбитесь. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.
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Оладьи-пиццы
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 200 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 100 граммов ветчины;
– 1 томат;
– веточка укропа;
– 5 граммов соды;
– 5 граммов соли;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сметаны.
Приготовление:
- В кефир положите соль, соду, яйца и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто.
- Сыр натрите, а ветчину нарежьте кубиками. Помидор и укроп помойте и измельчите. Добавьте в тесто и перемешайте.
- В сковороде нагрейте масло, ложкой выложите оладьи и жарьте с двух сторон до румяности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Готовые оладьи-пиццы подавайте со сметаной.