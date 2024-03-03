Проще не бывает: готовим оладьи-пиццы на завтрак

3 марта 2024, 15:30
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Источник:

Shuba

Оладьи-пиццы — ленивый и очень вкусный завтрак. Они обязательно понравятся вам и вашим родным.

Приготовив такие оладьи хоть раз, вы в них влюбитесь. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.

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Оладьи-пиццы

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов пшеничной муки;
– 250 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 100 граммов ветчины;
– 1 томат;
– веточка укропа;
– 5 граммов соды;
– 5 граммов соли;
– 60 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

  1. В кефир положите соль, соду, яйца и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто.
  2. Сыр натрите, а ветчину нарежьте кубиками. Помидор и укроп помойте и измельчите. Добавьте в тесто и перемешайте.
  3. В сковороде нагрейте масло, ложкой выложите оладьи и жарьте с двух сторон до румяности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Готовые оладьи-пиццы подавайте со сметаной.
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Автор: Ольга Котів