Приготувавши такі оладки хоч раз, ви в них закохаєтесь. Тому радимо зберегти цей простий рецепт.

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Оладки-піци

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів кефіру;

– 2 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 100 грамів шинки;

– 1 томат;

– гілочка кропу;

– 5 грамів соди;

– 5 грамів солі;

– 60 мілілітрів олії;

– 100 грамів сметани.

Приготування:

У кефір покладіть сіль, соду, яйця і перемішайте. Додайте просіяне борошно і замісіть однорідне тісто. Сир натріть, а шинку наріжте кубиками. Помідор і кріп помийте та подрібніть. Додайте в тісто і перемішайте. У пательні нагрійте олію, ложкою викладіть оладки та смажте з двох боків до рум'яності. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію. Готові оладки-піци подавайте зі сметаною.

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