Приготовив такие оладьи хоть раз, вы в них влюбитесь. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.
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Оладьи-пиццы
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В кефир положите соль, соду, яйца и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто.
- Сыр натрите, а ветчину нарежьте кубиками. Помидор и укроп помойте и измельчите. Добавьте в тесто и перемешайте.
- В сковороде нагрейте масло, ложкой выложите оладьи и жарьте с двух сторон до румяности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Готовые оладьи-пиццы подавайте со сметаной.