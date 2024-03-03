Приготовив такие оладьи хоть раз, вы в них влюбитесь. Поэтому советуем сохранить этот простой рецепт.

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Оладьи-пиццы

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов пшеничной муки;

– 250 миллилитров кефира;

– 2 яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 100 граммов ветчины;

– 1 томат;

– веточка укропа;

– 5 граммов соды;

– 5 граммов соли;

– 60 миллилитров растительного масла;

– 100 граммов сметаны.

Приготовление:

В кефир положите соль, соду, яйца и перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите однородное тесто. Сыр натрите, а ветчину нарежьте кубиками. Помидор и укроп помойте и измельчите. Добавьте в тесто и перемешайте. В сковороде нагрейте масло, ложкой выложите оладьи и жарьте с двух сторон до румяности. Выложите на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Готовые оладьи-пиццы подавайте со сметаной.

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