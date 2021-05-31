Оладьи со шпинатом: секреты приготовления от шеф-повара Марко Черветти

31 мая 2021 , 17:15
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Источник:

YouTube Марко Черветти

Известный итальянский шеф-повар Марко Черветти поделился семейным рецептом оладий со шпинатом, которые вы можете приготовить дома.

Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить оладьи со шпинатом по рецепту его мамы и любимое блюдо отца. В Италии оладьи берут на пикники.

Блюдо можно подавать со свежими овощами, салатами, как гарнир к мясу, использовать для приготовления вегетарианских бургеров. Блины можно есть холодными и горячими.

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Рецепт оладий со шпинатом

Ингредиенты:
– 1 килограмм шпината;
– тертый сыр Пармезан;
– панировочные сухари;
– 4 яйца;
– оливковое масло;
– соль.
  1. Тщательно помойте шпинат.
  2. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, выложите шпинат в кастрюлю, накройте крышкой, варите пять минут.
  3. Готовый шпинат выложите в миску. Оставьте для охлаждения.
  4. Измельчите шпинат ножом, выложите в миску, добавьте тертый сыр, соль, яйца, перемешайте до однородной консистенции.
  5. На разогретую сковороду выложите ложкой тесто, сформируйте оладьи, обжарьте с двух сторон до готовности.
  6. Готовые блины выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Оладьи со шпинатом – семейный рецепт от шеф-повара Марко Черветти в видео:

 

Автор: Євгенія Тугушева