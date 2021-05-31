Марко Черветти рассказывает как правильно приготовить оладьи со шпинатом по рецепту его мамы и любимое блюдо отца. В Италии оладьи берут на пикники.
Блюдо можно подавать со свежими овощами, салатами, как гарнир к мясу, использовать для приготовления вегетарианских бургеров. Блины можно есть холодными и горячими.
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Рецепт оладий со шпинатом
- Тщательно помойте шпинат.
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь, выложите шпинат в кастрюлю, накройте крышкой, варите пять минут.
- Готовый шпинат выложите в миску. Оставьте для охлаждения.
- Измельчите шпинат ножом, выложите в миску, добавьте тертый сыр, соль, яйца, перемешайте до однородной консистенции.
- На разогретую сковороду выложите ложкой тесто, сформируйте оладьи, обжарьте с двух сторон до готовности.
- Готовые блины выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Оладьи со шпинатом – семейный рецепт от шеф-повара Марко Черветти в видео: