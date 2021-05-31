Марко Черветті розповідає як правильно приготувати оладки зі шпинатом за рецептом його мами та улюблену страву тата. В Італії оладки беруть на пікніки.

Страву можна подавати зі свіжими овочами, салатами, як гарнір до м'яса, використовувати для приготування вегетаріанських бургерів. Млинці можна їсти холодними та гарячими.

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Рецепт оладок зі шпинатом

Інгредієнти:

– 1 кілограм шпинату;

– тертий сир Пармезан;

– панірувальні сухарі;

– 4 яйця;

– оливкова олія;

– сіль

Ретельно помийте шпинат. Поставте каструлю з водою на вогонь, викладіть шпинат у каструлю, накрийте кришкою, варіть п'ять хвилин. Готовий шпинат викладіть у миску. Залиште для охолодження. Подрібніть шпинат ножем, викладіть у миску, додайте тертий сир, сіль, яйця, перемішайте до однорідної консистенції. На розігріту пательню викладіть ложкою тісто, сформуйте млинці, обсмажте з двох сторін до готовності. Готові млинці викладіть на тарілку. Смачного!

Оладки зі шпинатом – сімейний рецепт від шеф-кухаря Марко Черветті у відео: