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Владимир Ярославский выразил слова поддержки, относительно нового проекта коллеги и подруги Ольги Мартыновской, а написал он их на своей странице в инстаграм.

Моя Оля, я горжусь тобой и всегда буду поддерживать! Особенно сейчас, когда ты решила изменить мир... Для начала кулинарный, а дальше – увидим. Вся кулинарная Украина сегодня в твоих руках,

– прокомментировал Владимир Ярославский.

К слову, Ольга Мартыновская запускает в Украине Первую кулинарную академию, в которой смогут обучаться все желающие: от новичков и начинающих поваров до владельцев малого кулинарного бизнеса.

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграма Владимира Ярославского

Ресторатор активно поддерживает девушку в ее начинаниях и подготовил для лучшего выпускника первой кулинарной академии Ольги Мартыновской подарок – стажировку в его новом заведении Chef's TABLE.

Лучшего ученика Академии заберу на стажировку в свой ресторан. Хороший шанс поработать вместе, не так ли,

– добавил Владимир Ярославский.

Через несколько дней также стартует предварительная регистрация на приобретение совместной кулинарной книги Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского. Шеф-повара вложили в нее не только свои знания, кулинарные техники и рецепты, но и свою душу.