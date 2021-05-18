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Владимир Ярославский выразил слова поддержки, относительно нового проекта коллеги и подруги Ольги Мартыновской, а написал он их на своей странице в инстаграм.
Моя Оля, я горжусь тобой и всегда буду поддерживать! Особенно сейчас, когда ты решила изменить мир... Для начала кулинарный, а дальше – увидим. Вся кулинарная Украина сегодня в твоих руках,
– прокомментировал Владимир Ярославский.
К слову, Ольга Мартыновская запускает в Украине Первую кулинарную академию, в которой смогут обучаться все желающие: от новичков и начинающих поваров до владельцев малого кулинарного бизнеса.
Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский / Фото из инстаграма Владимира Ярославского
Ресторатор активно поддерживает девушку в ее начинаниях и подготовил для лучшего выпускника первой кулинарной академии Ольги Мартыновской подарок – стажировку в его новом заведении Chef's TABLE.
Лучшего ученика Академии заберу на стажировку в свой ресторан. Хороший шанс поработать вместе, не так ли,
– добавил Владимир Ярославский.
Через несколько дней также стартует предварительная регистрация на приобретение совместной кулинарной книги Ольги Мартыновской и Владимира Ярославского. Шеф-повара вложили в нее не только свои знания, кулинарные техники и рецепты, но и свою душу.