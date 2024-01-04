Вкуснее оригинального: рецепт Оливье без колбасы
4 января 2024, 13:59Читати новину українською
Источник:Shuba
Оливье давно стал классикой праздничного стола. Обычно его готовят с колбасой, однако ее можно заменить и чем-то другим.
В частности, предлагаем использовать вареное куриное филе. Его деликатный вкус в сочетании с пикантным соленым огурцом, вареными овощами и сладковатым консервированным горошком под нежным майонезом – это то, чего действительно хочется по праздникам.
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Рецепт Оливье без колбасы
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 2 куриных филе;
– 4 картофелины;
– 2 морковки;
– 5 яиц;
– 4 соленых огурца;
– 400 граммов консервированного горошка;
– 200 граммов майонеза 72%;
– соль, черный перец, зелень по вкусу.
Приготовление:
- Сначала сварите куриное филе. Для этого в кастрюлю налейте воду, доведите ее до кипения, после чего положите помытое филе и готовьте 40 минут. Затем охладите и нарежьте мясо небольшими кубиками.
- Также сварите картофель, морковь и яйца. Охладите, почистите и нарежьте кубиками.
- Соленые огурцы тоже измельчите.
- Все ингредиенты смешайте в большой миске. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу. Перемешайте, выложите в салатник и украсьте зеленью.