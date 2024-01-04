Зокрема, пропонуємо використати варене куряче філе. Його делікатний смак у поєднанні з пікантним солоним огірком, вареними овочами та солодкуватим консервованим горошком під ніжним майонезом – це те, чого справді хочеться на свята.

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Рецепт Олів'є без ковбаси

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Спочатку зваріть куряче філе. Для цього в каструлю налийте воду, доведіть її до кипіння, після чого покладіть помите філе та готуйте 40 хвилин. Потім охолодіть і наріжте м'ясо невеликими кубиками.
  2. Також зваріть картоплю, моркву і яйця. Охолодіть, почистьте і наріжте кубиками.
  3. Солоні огірки теж подрібніть.
  4. Всі інгредієнти змішайте у великій мисці. Додайте консервований горошок, майонез, сіль та перець до смаку. Перемішайте, викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.