Зокрема, пропонуємо використати варене куряче філе. Його делікатний смак у поєднанні з пікантним солоним огірком, вареними овочами та солодкуватим консервованим горошком під ніжним майонезом – це те, чого справді хочеться на свята.
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Рецепт Олів'є без ковбаси
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку зваріть куряче філе. Для цього в каструлю налийте воду, доведіть її до кипіння, після чого покладіть помите філе та готуйте 40 хвилин. Потім охолодіть і наріжте м'ясо невеликими кубиками.
- Також зваріть картоплю, моркву і яйця. Охолодіть, почистьте і наріжте кубиками.
- Солоні огірки теж подрібніть.
- Всі інгредієнти змішайте у великій мисці. Додайте консервований горошок, майонез, сіль та перець до смаку. Перемішайте, викладіть у салатник і прикрасьте зеленню.