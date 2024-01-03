Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим простым рецептом. Для него вам нужны только самые простые ингредиенты и немного времени.
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Рецепт маринованной капусты
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Капусту тоненько нашинкуйте, хорошо перемените с солью и поместите в полулитровую банку.
- Воду со всеми специями, сахаром и уксусом доведите до кипения.
- Залейте капусту только что снятым с плиты маринадом. Сверху можно добавить немного растительного масла.
- Еще горячую банку поставьте в горячую воду минут на 10 – 15, чтобы капуста хорошо промариновалась. Охладите и дайте постоять до вечера. Если оставить капусту мариноваться на 1 – 2 дня, ее вкус станет еще лучше.