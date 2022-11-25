Чтобы облегчить утренние размышления над блюдом к завтраку, мы предлагаем остановиться на омлете. Чтобы дополнить его, приготовим его с сыром моцарелла и беконом.

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Обязательно подайте его к столу со свежим салатом из руккола или шпината или айсберга.

Рецепт быстрого омлета с беконом и сыром

Время: 10 минут

10 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 100 граммов сыра моцарелла;

– 4 куриных яйца;

– половина стакана молока;

– 50 граммов бекона;

– масло для жарки;

– соль;

– черный молотый перец;

– 30 граммов руколы;

– 2 – 3 томата черри.

Приготовление:

Смешиваем яйца с молоком и щепоткой соли. Взбиваем венчиком до однородности. Добавляем нарезанную кубиками моцареллу и бекон.

Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне. Выливаем омлет, накрываем крышкой и жарим 5 минут.

Подаем с зеленью и помидорами черри.

Готово!