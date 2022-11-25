Чтобы облегчить утренние размышления над блюдом к завтраку, мы предлагаем остановиться на омлете. Чтобы дополнить его, приготовим его с сыром моцарелла и беконом.

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Обязательно подайте его к столу со свежим салатом из руккола или шпината или айсберга.

Рецепт быстрого омлета с беконом и сыром

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • Смешиваем яйца с молоком и щепоткой соли. Взбиваем венчиком до однородности. Добавляем нарезанную кубиками моцареллу и бекон.
  • Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне. Выливаем омлет, накрываем крышкой и жарим 5 минут.
  • Подаем с зеленью и помидорами черри.

Готово!