Чтобы облегчить утренние размышления над блюдом к завтраку, мы предлагаем остановиться на омлете. Чтобы дополнить его, приготовим его с сыром моцарелла и беконом.
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Обязательно подайте его к столу со свежим салатом из руккола или шпината или айсберга.
Рецепт быстрого омлета с беконом и сыром
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Смешиваем яйца с молоком и щепоткой соли. Взбиваем венчиком до однородности. Добавляем нарезанную кубиками моцареллу и бекон.
- Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне. Выливаем омлет, накрываем крышкой и жарим 5 минут.
- Подаем с зеленью и помидорами черри.
Готово!