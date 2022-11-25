Щоб полегшити ранкові роздуми над стравою до сніданку, ми пропонуємо зупинитися на омлеті. Щоб доповнити його приготуємо його з сиром моцарела та беконом.
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Обов'язково подайте його до столу зі свіжим салатом з руколи чи шпинату, або айсбергу.
Рецепт швидкого омлету з беконом та сиром
- Час: 10 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Змішуємо яйця з молоком та дрібкою солі. Збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо нарізану кубиками моцарелу та бекон.
- Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні. Виливаємо омлет, накриваємо кришкою і смажимо 5 хвилин.
- Подаємо з зеленню та томатами чері.
Готово!