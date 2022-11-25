Щоб полегшити ранкові роздуми над стравою до сніданку, ми пропонуємо зупинитися на омлеті. Щоб доповнити його приготуємо його з сиром моцарела та беконом.

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Обов'язково подайте його до столу зі свіжим салатом з руколи чи шпинату, або айсбергу.

Рецепт швидкого омлету з беконом та сиром

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Змішуємо яйця з молоком та дрібкою солі. Збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо нарізану кубиками моцарелу та бекон.
  • Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні. Виливаємо омлет, накриваємо кришкою і смажимо 5 хвилин.
  • Подаємо з зеленню та томатами чері.

Готово!