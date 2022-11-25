Щоб полегшити ранкові роздуми над стравою до сніданку, ми пропонуємо зупинитися на омлеті. Щоб доповнити його приготуємо його з сиром моцарела та беконом.

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Обов'язково подайте його до столу зі свіжим салатом з руколи чи шпинату, або айсбергу.

Рецепт швидкого омлету з беконом та сиром

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів сиру моцарела;

– 4 курячих яйця;

– половина склянки молока;

– 50 грамів бекону;

– олія для смаження;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 30 грамів руколи;

– 2 – 3 томати чері.

Приготування:

Змішуємо яйця з молоком та дрібкою солі. Збиваємо вінчиком до однорідності. Додаємо нарізану кубиками моцарелу та бекон.

Розігріваємо сковорідку з олією на середньому вогні. Виливаємо омлет, накриваємо кришкою і смажимо 5 хвилин.

Подаємо з зеленню та томатами чері.

Готово!