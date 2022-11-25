Омлет с беконом и моцареллой: готовим быстрый завтрак

25 ноября 2022 , 09:04
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Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Утром не всегда есть время и желание долго готовить. Хочется подольше понежиться в постели, но и завтрак пропускать не стоит.

Чтобы облегчить утренние размышления над блюдом к завтраку, мы предлагаем остановиться на омлете. Чтобы дополнить его, приготовим его с сыром моцарелла и беконом.

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Обязательно подайте его к столу со свежим салатом из руккола или шпината или айсберга.

Рецепт быстрого омлета с беконом и сыром

  • Время: 10 минут
  • Порции: 2
Ингредиенты:
– 100 граммов сыра моцарелла;
– 4 куриных яйца;
– половина стакана молока;
– 50 граммов бекона;
– масло для жарки;
– соль;
– черный молотый перец;
– 30 граммов руколы;
– 2 – 3 томата черри.

Приготовление:

  • Смешиваем яйца с молоком и щепоткой соли. Взбиваем венчиком до однородности. Добавляем нарезанную кубиками моцареллу и бекон.
  • Разогреваем сковороду с маслом на среднем огне. Выливаем омлет, накрываем крышкой и жарим 5 минут.
  • Подаем с зеленью и помидорами черри.

Готово!

Автор: Богданна Рибак