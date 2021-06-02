Как приготовить омлет пуляр: вкусный рецепт к завтраку

2 июня 2021 , 12:06
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Источник:

24 канал

Все гениальное просто! Именно так можно охарактеризовать чрезвычайно простое, но в то же время вкусное блюдо из яиц – омлет пуляр. Мы подготовили для вас рецепт омлета пуляр и расскажем небольшую историю этого блюда.

Омлет пуляр – традиционный завтрак во Франции, популярен еще с конца XVIII века. В наши дни омлет пуляр подают в каждом заведении Франции, а его цена может достигать 30 евро.

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История омлета пуляр

Омлет пуляр назван в честь его изобретательницы Аннет Пуляр. Владелица отеля готовила его своим гостям и стала известной благодаря этому блюду на всю Францию.

Оригинальный рецепт мадам Пуляр потерян, но техника его приготовления сохранилась и теперь каждый желающий может приготовить визитку Аннет Пуляр дома.


Отель мадам Пуляр во Франции / Фото Лотос

Хотя внешне омлет очень похож на пирог, на самом деле это один из лучших вариантов завтрака из простых куриных яиц.

Рецепт омлета пуляр

  • Время: 15 минут
  • Порции: 2
  • Калорийность: 370
Ингредиенты:
 – 4 шт. куриных яиц;
– 5 г сливочного масла;
– щепотка соли.
  1. Разделите яйца на желтки и белки.


    Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
     
  2. Желтки смешайте с солью и тщательно перемешайте до однородной консистенции.


    Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
     
  3. Белки посолите по вкусу и взбейте миксером в отдельном сосуде до пышных пиков и стойкости.


    Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
     
  4. Разогрейте сковородку, смажьте ее сливочным маслом.
  5. Вылейте на сковородку желтки так, чтобы они покрыли поверхность сковородки полностью.


    Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
     
  6. Сверху на желтки выложите белки и взбейте лопаткой.


    Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
     
  7. Накройте сковородку крышкой и готовьте омлет под крышкой и на маленьком огне в течение 5 – 6 минут.
  8. Выложите омлет на тарелку, разрежьте пополам и сложите омлет.


    Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
     
  9. Подавайте блюдо со свежими овощами. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления омлета пуляр – видео:

 

Автор: Богданна Рибак