Омлет пуляр – традиционный завтрак во Франции, популярен еще с конца XVIII века. В наши дни омлет пуляр подают в каждом заведении Франции, а его цена может достигать 30 евро.

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История омлета пуляр

Омлет пуляр назван в честь его изобретательницы Аннет Пуляр. Владелица отеля готовила его своим гостям и стала известной благодаря этому блюду на всю Францию.

Оригинальный рецепт мадам Пуляр потерян, но техника его приготовления сохранилась и теперь каждый желающий может приготовить визитку Аннет Пуляр дома.



Отель мадам Пуляр во Франции / Фото Лотос

Хотя внешне омлет очень похож на пирог, на самом деле это один из лучших вариантов завтрака из простых куриных яиц.

Рецепт омлета пуляр

Время: 15 минут

15 минут Порции : 2

: 2 Калорийность: 370

Ингредиенты:

– 4 шт. куриных яиц;

– 5 г сливочного масла;

– щепотка соли.

Разделите яйца на желтки и белки.





Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома

Желтки смешайте с солью и тщательно перемешайте до однородной консистенции.





Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома

Белки посолите по вкусу и взбейте миксером в отдельном сосуде до пышных пиков и стойкости.





Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома

Разогрейте сковородку, смажьте ее сливочным маслом. Вылейте на сковородку желтки так, чтобы они покрыли поверхность сковородки полностью.





Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома

Сверху на желтки выложите белки и взбейте лопаткой.





Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома

Накройте сковородку крышкой и готовьте омлет под крышкой и на маленьком огне в течение 5 – 6 минут. Выложите омлет на тарелку, разрежьте пополам и сложите омлет.





Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома

Подавайте блюдо со свежими овощами. Приятного аппетита!

Рецепт приготовления омлета пуляр – видео: