Омлет пуляр – традиционный завтрак во Франции, популярен еще с конца XVIII века. В наши дни омлет пуляр подают в каждом заведении Франции, а его цена может достигать 30 евро.
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История омлета пуляр
Омлет пуляр назван в честь его изобретательницы Аннет Пуляр. Владелица отеля готовила его своим гостям и стала известной благодаря этому блюду на всю Францию.
Оригинальный рецепт мадам Пуляр потерян, но техника его приготовления сохранилась и теперь каждый желающий может приготовить визитку Аннет Пуляр дома.
Отель мадам Пуляр во Франции / Фото Лотос
Хотя внешне омлет очень похож на пирог, на самом деле это один из лучших вариантов завтрака из простых куриных яиц.
Рецепт омлета пуляр
- Время: 15 минут
- Порции: 2
- Калорийность: 370
- Разделите яйца на желтки и белки.
Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
- Желтки смешайте с солью и тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
- Белки посолите по вкусу и взбейте миксером в отдельном сосуде до пышных пиков и стойкости.
Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
- Разогрейте сковородку, смажьте ее сливочным маслом.
- Вылейте на сковородку желтки так, чтобы они покрыли поверхность сковородки полностью.
Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
- Сверху на желтки выложите белки и взбейте лопаткой.
Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
- Накройте сковородку крышкой и готовьте омлет под крышкой и на маленьком огне в течение 5 – 6 минут.
- Выложите омлет на тарелку, разрежьте пополам и сложите омлет.
Приготовление омлета пуляр / Фото Готовим дома
- Подавайте блюдо со свежими овощами. Приятного аппетита!
Рецепт приготовления омлета пуляр – видео: