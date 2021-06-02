Омлет Пуляр – традиційний сніданок у Франції популярний ще з кінця ХVІІІ століття. У наші дні омлет Пуляр подають у кожному закладі Франції, а його ціна може сягати 30 євро.

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Історія омлету Пуляр

Омлет Пуляр названий на честь його винахідниці Аннет Пуляр. Власниця готелю готувала його своїм гостям та стала відомою завдяки цій страві на всю Францію.

Оригінальний рецепт мадам Пуляр втрачений, але техніка його приготування збереглася й тепер, тому кожен охочий може приготувати візитівку Аннет Пуляр вдома.



Готель мадам Пуляр у Франції / Фото Лотос

Хоч ззовні омлет дуже схожий на пиріг, насправді це один з найкращих варіантів сніданку з простих курячих яєць.

Рецепт омлету Пуляр

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

2 Калорійність: 370

Інгредієнти:

– 4 шт. курячих яєць;

– 5 г вершкового масла;

– дрібка солі.

Розділіть яйця на жовтки та білки.





Приготування омлету Пуляр / Фото Готуємо вдома

Жовтки змішайте з сіллю та ретельно перемішайте до однорідної консистенції.





Приготування омлету Пуляр / Фото Готуємо вдома

Білки посоліть на ваш смак та збийте міксером в окремій посудині до пишних піків та стійкості.





Приготування омлету Пуляр / Фото Готуємо вдома

Розігрійте сковорідку, змастіть її вершковим маслом. Вилийте на сковорідку жовтки так, щоб вони покрили поверхню сковорідки повністю.





Приготування омлету Пуляр / Фото Готуємо вдома

Зверху на жовтки викладіть білки та розправте лопаткою.





Приготування омлету Пуляр / Фото Готуємо вдома

Накрийте сковорідку кришкою та готуйте омлет під кришкою та на маленькому вогні протягом 5 – 6 хвилин. Викладіть омлет на тарілку, розріжте навпіл та складіть омлет.





Приготування омлету Пуляр / Фото Готуємо вдома

Подавайте страву зі свіжими овочами. Смачного!

Рецепт приготування омлету Пуляр – відео: