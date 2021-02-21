Омлет с помидорами и базиликом: рецепт от Евгения Клопотенко
Талантливый украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями простым рецептом омлета с томатами и базиликом, который наполнит ваше утро свежим ароматом. Побалуйте себя и любимых вкусным завтраком.
Источник:Инстаграм Евгения Клопотенко
Омлет с помидорами и базиликом – легкий и полезный завтрак, который понравится всем. Для того чтобы омлет был нежным лучше использовать сливочное масло.
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Рецепт омлета
- Для приготовления омлета помойте, разрежьте помидоры черри на 4 части или обычные томаты, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- На сковороде со сливочным маслом обжарьте томаты – 1-2 минуты.
- В миске взбейте яйца, добавьте соль, перец, выложите на томаты, готовьте на маленьком огне 3 минуты.
- Помойте, измельчите базилик, выложите на омлет. Аккуратно сложите омлет пополам с помощью лопатки. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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