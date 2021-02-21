Талантливый украинский шеф-повар, ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями простым рецептом омлета с томатами и базиликом, который наполнит ваше утро свежим ароматом. Побалуйте себя и любимых вкусным завтраком.

Омлет с помидорами и базиликом – легкий и полезный завтрак, который понравится всем. Для того чтобы омлет был нежным лучше использовать сливочное масло.

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Рецепт омлета

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 3-4 томата черри (один средний томат);

– 3-4 веточки базилика (или сухой);

– 1 столовая ложка сливочного масла 82%;

– соль, перец.