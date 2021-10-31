Ни одно празднование мистического праздника Хэллоуин не может обойтись без ярких сладостей: сочных бургеров-монстров, сосисок в тесте в виде мумий или печенья "пальцы" ведьмы.

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Не теряйте времени, давайте готовить вкусные и оригинальные печеньки вместе с нами.

Рецепт печенья "Пальцы ведьмы"

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8



Пальцы ведьмы / Фото Добре знати

Ингредиенты:

– 2,5 ст. муки;

– 150 г сливочного масла;

– 1 ст. сахара;

– разрыхлитель для теста;

– 1 сырое яйцо;

– 1 ч. л. ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 1 ст. л. варенье;

– 50 г миндаля или тыквенных семечек.

Приготовление:

В глубокой посуде взбейте масло с сахаром с помощью миксера. Вбейте в масляную массу яйцо и перемешайте. Добавьте муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. Замесите тесто. Заверните его в слой пищевой пленки и отправьте на 20 – 30 минут "отдохнуть" в холодильник. Раскатайте тесто, сформируйте колбаску и нарежьте кусочками. Сформируйте "пальцы". Вставьте на кончик изделия орешек и немного прижмите. Сделайте сгибы пальцев.



Формирование печенья / Фото Повар