Жодне святкування містичного свята Геловін не може обійтися без яскравих смаколиків: соковитих бургерів-монстрів, сосисок в тісті у вигляді мумій чи печива "пальці" відьми.

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Не гайте часу, нумо готувати смачні та оригінальні печеньки разом з нами.

Рецепт печива "Пальці відьми"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6 – 8


Пальці відьми / Фото Добре знати

Приготування:

  1. У глибокому посуді збийте масло з цукром за допомогою міксера.
  1. Вибийте в масляну масу яйце та перемішайте.
  1. Додайте борошно, сіль, ванільний цукор та розпушувач.
  1. Замісіть тісто.
  1. Загорніть його в шар харчової плівки та відправте на 20 – 30 хвилин "відпочити" в холодильник.
  1. Розкачайте тісто, сформуйте ковбаску та наріжте шматочками. Сформуйте "пальці".
  1. Вставте на кінчик виробу горішок та трішки притисніть. Зробіть згини пальців.


Формування печива / Фото Кухар

  1. Випікайте печиво у розігрітій духовці протягом 20 хвилин.
  1. З готового печива зніміть горішок та змастіть це місце варенням. Знову приклейте горіх.
  1. Печиво на Геловін готове. Смачного!