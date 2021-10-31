Они непременно должны быть на Хэллоуин: рецепт "пальцев ведьмы"
31 октября 2021 , 14:52Читати новину українською
Источник:All recipes
Чтобы отпраздновать Хэллоуин стильно, испеките "пальцы ведьмы"! Это оригинальное печенье готовится довольно быстро, а к процессу его формирования можно привлечь детей. Будет весело и вкусно!
Ни одно празднование мистического праздника Хэллоуин не может обойтись без ярких сладостей: сочных бургеров-монстров, сосисок в тесте в виде мумий или печенья "пальцы" ведьмы.
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Не теряйте времени, давайте готовить вкусные и оригинальные печеньки вместе с нами.
Рецепт печенья "Пальцы ведьмы"
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Пальцы ведьмы / Фото Добре знати
– 2,5 ст. муки;
– 150 г сливочного масла;
– 1 ст. сахара;
– разрыхлитель для теста;
– 1 сырое яйцо;
– 1 ч. л. ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 1 ст. л. варенье;
– 50 г миндаля или тыквенных семечек.
Приготовление:
- В глубокой посуде взбейте масло с сахаром с помощью миксера.
- Вбейте в масляную массу яйцо и перемешайте.
- Добавьте муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель.
- Замесите тесто.
- Заверните его в слой пищевой пленки и отправьте на 20 – 30 минут "отдохнуть" в холодильник.
- Раскатайте тесто, сформируйте колбаску и нарежьте кусочками. Сформируйте "пальцы".
- Вставьте на кончик изделия орешек и немного прижмите. Сделайте сгибы пальцев.
Формирование печенья / Фото Повар
- Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 20 минут.
- Из готового печенья снимите орешек и смажьте это место вареньем. Опять приклейте орешек.
- Печенье на Хэллоуин готово. Приятного аппетита!