Они непременно должны быть на Хэллоуин: рецепт "пальцев ведьмы"

31 октября 2021 , 14:52
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Чтобы отпраздновать Хэллоуин стильно, испеките "пальцы ведьмы"! Это оригинальное печенье готовится довольно быстро, а к процессу его формирования можно привлечь детей. Будет весело и вкусно!

Ни одно празднование мистического праздника Хэллоуин не может обойтись без ярких сладостей: сочных бургеров-монстров, сосисок в тесте в виде мумий или печенья "пальцы" ведьмы.

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Не теряйте времени, давайте готовить вкусные и оригинальные печеньки вместе с нами.

Рецепт печенья "Пальцы ведьмы"

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8


Пальцы ведьмы / Фото Добре знати

Ингредиенты:
– 2,5 ст. муки;
– 150 г сливочного масла;
– 1 ст. сахара;
– разрыхлитель для теста;
– 1 сырое яйцо;
– 1 ч. л. ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 1 ст. л. варенье;
– 50 г миндаля или тыквенных семечек.

Приготовление:

  1. В глубокой посуде взбейте масло с сахаром с помощью миксера.
  2. Вбейте в масляную массу яйцо и перемешайте.
  3. Добавьте муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель.
  4. Замесите тесто.
  5. Заверните его в слой пищевой пленки и отправьте на 20 – 30 минут "отдохнуть" в холодильник.
  6. Раскатайте тесто, сформируйте колбаску и нарежьте кусочками. Сформируйте "пальцы".
  7. Вставьте на кончик изделия орешек и немного прижмите. Сделайте сгибы пальцев.


Формирование печенья / Фото Повар

  1. Выпекайте печенье в разогретой духовке в течение 20 минут.
  2. Из готового печенья снимите орешек и смажьте это место вареньем. Опять приклейте орешек.
  3. Печенье на Хэллоуин готово. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак