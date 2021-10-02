С омлетом почти никогда не возникает проблем, но бывают случаи, когда он не такой пышный, как нам хотелось бы. Давайте рассмотрим основные правила, соблюдение которых обеспечит наилучший результат.

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Сковородка, на которой мы готовим омлет, должна быть чугунная. Такая посуда обеспечит равномерное распределение температуры, без которого пышный омлет невозможен.

Омлет имеет свои секреты / Фото Pixabay

На одно яйцо должно быть столько же молока. Баланс молока и яиц должен быть равномерным. Несоблюдение этих пропорций – одна из главных ошибок.

Также не стоит бояться дать слишком много соды. На вкус омлета она не повлияет, а вот на его вид – вполне. Более соды – пышнее омлет.

Кроме того, не стоит спешить с приготовлением: сковородку нужно хорошо нагреть, и только потом уменьшить огонь до среднего показателя.