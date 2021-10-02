З омлетом майже ніколи не виникає труднощів, але бувають випадки, коли він не такий пишний, як нам хотілося б. Давайте розглянемо основні правила, дотримання яких забезпечить найкращий результат.

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Сковорідка, на якій ми готуємо омлет, має бути чугунною. Такий посуд забезпечить рівномірний розподіл температури, без якого пишний омлет неможливий.

Омлет має свої секрети / Фото Pixabay

На одне яйце має бути стільки ж молока. Баланс молока та яєць має бути рівномірним. Недотримання цих пропорцій – одна з головних помилок.

Також не варто боятися дати забагато соди. На смак омлету вона не вплине, а от на його вигляд – цілком. Більше соди – пишніший омлет.

Окрім того, не варто поспішати з приготуванням: сковорідку потрібно добре нагріти, і лише потім зменшити вогонь до середнього показника.