Почему стоит включить в свой рацион орехи, которые их полезные свойства и вред. Детали - читайте в материале.

Орехи содержат большое количество полезных жиров, витаминов, белков и минералов, поэтому полезны для организма.

Регулярное употребление орехов укрепляет иммунную систему, улучшает память и работу мозга, положительно влияют на здоровье волос и кожи.

Для правильного питания следует включить их в свой рацион, не только в сыром виде, как перекус, но и блюдах, выпечке и различных соусах.

- грецкие

Орехи содержат множество витаминов - А, В6, Е, йод, фосфор, железо, дубильные вещества, аминокислоты, которые способствуют насыщению мозга, улучшают работу сердечно-сосудистой системы и память. В течение дома можно употреблять два-три ореха, но не более.

- миндаль

В миндале содержится витамин Е, антиоксидантов, калий, железо, фосфор, положительно влияет на состояние кожи, волос, работу нервной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной систем, нормализует сон. Нельзя употреблять недозрелые горькие орехи, потому что горький миндаль содержит большое количество эфирных масел и ядовитую синильную кислоту.

- кешью

Благодаря богатому содержанию железа улучшают здоровье волос, кожи, ногтей. Кроме того, употребляют орехи для укрепления иммунитета, снижения холестерина, а также кешью обладают антибактериальными, противовоспалительными свойствами.

- лещина

Лесной орех полезен для организма, благодаря богатому составу микроэлементов и витаминов группы В, Е. Нельзя употреблять сырые орехи. Надо очищенные ядра подсушить при температуре 90 градусов в духовке. Процесс сушки длиться не более 5:00.

- арахис

Орехи содержат много антиоксидантов, жиров, витамин E, B, фосфора, кальция, селена, улучшает память, внимание, положительно влияет на работу кожи.

- вред

Любые орехи следует употреблять в умеренном количестве. Не стоит употреблять орехи соленые, сладкие, в соусе, обжаренные в масле. Не употреблять тем, у кого аллергия на орехи и лучше проконсультироваться с врачом.