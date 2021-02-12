Горіхи: користь, шкода, калорійність
Чому варто включити до свого раціону горіхи, які їхні корисні властивості та шкода. Деталі - читайте у матеріалі.
Джерело:24 канал
Горіхи містять велику кількість корисних жирів, вітамінів, білків та мінералів, тому важливі для організму.
Регулярне вживання горіхів зміцнює імунну систему, покращує пам'ять та роботу мозку, позитивно впливають на здоров’я волосся і шкіри.
Для правильного харчування варто включити їх до свого раціону, не тільки у сирому вигляді, як перекус, а й стравах, випічці і різноманітних соусах.
- волоські
Горіхи містять безліч вітамінів – А, В6, Е, йод, фосфор, залізо, дубильні речовини, амінокислоти, які сприяють насичення мозку, покращують роботу серцево-судинної системи та пам'ять. Протягом доми можна вживати два-три горіха, але не більше.
- мигдаль
В мигдалі міститься вітамін Е, антиоксидантів, калій, залізо, фосфор, що позитивно вливає на стан шкіри, волосся, роботу нервової, серцево-судинної, шлунково-кишкової систем, нормалізує сон. Не можна вживати недозрілі гіркі горіхи, бо гіркий мигдаль містить велику кількість ефірних олій і отруйну синильну кислоту.
- кеш'ю
Завдяки багатому вмісту заліза покращують здоров'я волосся, шкіри, нігтів. Крім того, вживають горіхи для зміцнення імунітету, зниження холестерину, а також кеш'ю мають антибактеріальні, протизапальні властивості.
- ліщина
Лісовий горіх корисний для організму, завдяки багатому складу мікроелементів та вітамінів групи В, Е. Не можна вживати сирі горіхи. Треба очищені ядра підсушити при температурі 90 градусів у духовці. Процес сушіння тривати не більше 5 годин.
- арахіс
Горіхи містять багато антиоксидантів, жирів, вітамін E, B, фосфору, кальцію, селену, що покращує пам'ять, увагу, позитивно впливає на роботу шкіри.
- шкода
Будь-які горіхи варто вживати в помірній кількості. Не варто вживати горіхи солоні, солодкі, в соусі, обсмажені в олії. Не вживати тим, у кого алергія на горіхи та найкраще проконсультуватися з лікарем.
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