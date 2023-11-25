Орешки со сгущенкой без орешницы: простой рецепт культового печенья

Орешки со сгущенкой, пожалуй, любят все. Это печенье очень просто приготовить дома, даже если у вас нет орешницы.

Классическая начинка для орешков состоит из вареной сгущенки, а иногда – с добавлением орехов. Если вы любите кремовые начинки, то можете добавить немного сливочного масла.

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Печенье со сгущенкой "Орешки" – пошаговый рецепт

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

– 3 яйца;– 200 граммов сахара;– 3 столовые ложки сметаны;– 180 граммов мягкого масла;– 500 граммов муки;– 450 граммов вареной сгущенки;– 120 граммов грецких орехов;– треть чайной ложки соли.

Приготовление:

В большой миске взбейте миксером или венчиком 3 яйца и 200 граммов сахара до появления пены. Добавьте 3 столовых ложки сметаны, 180 граммов мягкого масла, треть чайной ложки соли и 500 граммов муки. Замесите однородное тесто и оставьте отдохнуть на 20 минут. Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов. Для начинки измельчите ножом или блендером 120 граммов орехов. Смешайте их с 450 граммами вареной сгущенки до однородности. Поставьте в холодильник на 20 минут. Выложите тесто на пергамент, сверху накройте еще одним листом. Раскатайте его толщиной примерно 0,5 сантиметра. Вырежьте кружочки с помощью рюмки или небольшой круглой формочки. Выложите печенье на застеленный пергаментом противень и выпекайте 15 – 20 минут до румяности. Когда оно немного остынет, соберите десерт. На одно печенье выкладывайте сгущенку и накрывайте другим, слегка прижимая. Готовые "орешки" поставьте в холодильник не менее чем на час, чтобы начинка стабилизировалась.