Если вы любите курочку с пикантными нотками – тогда этот оригинальный португальский рецепт для вас. Если вы приготовите соус и подготовите заранее курочку, то время приготовления блюда составит всего 30 минут.
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Рецепт курочки с соусом пири-пири
Время: до 1 часа
Порций: 4
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем чили на противень и запекаем 10 минут.
- Даем перцу остыть и мелко нарезаем.
- В кастрюлю кладем перец чили, чеснок, соль, орегано, паприку, оливковое масло и уксус, тушим 2 – 3 минуты. Отставляем смесь, чтобы остыла.
- Взбиваем приготовленную смесь до однородного соуса в блендере или кухонном комбайне.
- Курицу кладем в полиэтиленовый пакет, покрываем половиной соуса, закрываем пакет и оставляем его в холодильнике как минимум на час.
- Разогреваем духовку до 180 градусов.
- Обжариваем курицу на сковороде до золотистой корочки, после чего перекладываем на противень, поливаем остатками соуса и запекаем до готовности.
- Подаем к столу с гарниром или салатом.
Приятного аппетита!