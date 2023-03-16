Если вы любите курочку с пикантными нотками – тогда этот оригинальный португальский рецепт для вас. Если вы приготовите соус и подготовите заранее курочку, то время приготовления блюда составит всего 30 минут.

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Рецепт курочки с соусом пири-пири

Время: до 1 часа

Порций: 4

Ингредиенты: – курица размером более 1 килограмма, нарезанная меньшими кусками;

– соль и перец по вкусу;

– 6 свежих перцев чили;

– 1 столовая ложка грубо нарезанного чеснока;

– 1/2 чайной ложки орегано;

– 1/2 столовой ложки паприки;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 50 миллилитров красного винного уксуса.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180 градусов, выкладываем чили на противень и запекаем 10 минут.

Даем перцу остыть и мелко нарезаем.

В кастрюлю кладем перец чили, чеснок, соль, орегано, паприку, оливковое масло и уксус, тушим 2 – 3 минуты. Отставляем смесь, чтобы остыла.

Взбиваем приготовленную смесь до однородного соуса в блендере или кухонном комбайне.

Курицу кладем в полиэтиленовый пакет, покрываем половиной соуса, закрываем пакет и оставляем его в холодильнике как минимум на час.

Разогреваем духовку до 180 градусов.

Обжариваем курицу на сковороде до золотистой корочки, после чего перекладываем на противень, поливаем остатками соуса и запекаем до готовности.

Подаем к столу с гарниром или салатом.

Приятного аппетита!